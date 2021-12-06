高雄亞洲新灣區是政府大南方計畫重要的一環，經濟部、交通部、國發會、通傳會及文化部攜手高雄市政府，共同打造「亞灣5G AIoT創新園區」及國際級創業聚落「Startup Terrace亞灣新創園」，6日正式開幕。

經濟部表示，包括總統蔡英文、經濟部次長林全能、高雄市長陳其邁，及AWS、LINE、台灣微軟、NVIDIA、佳世達、全家便利商店、中華電信、遠傳電信及新創進駐團隊，皆蒞臨現場參與，以傳統船舶出航擲瓶儀式，代表亞灣啟航、一帆風順，並以高雄傳統大漁旗授旗儀式象徵新創滿載而歸。

總統蔡英文表示，今日「亞灣新創園」暨「5G AIoT創新園區專案辦公室」正式啟動，代表政府平衡南北區域發展的決心以及高雄數位轉型的起點，是中央與地方共同推動的重要政策。政府5年內將於「亞灣5G AIoT創新園區」投入超過100億元預算，用於園區開發、人才培育、新創基地、場域應用、5G AIoT智慧設施，鼓勵更多廠商投入5G AIoT產業，串起高雄5G AIoT產業生態的發展。

經濟部次長林全能表示，「亞灣新創園」為國際級創業聚落，已招募42家5G AIoT、智慧娛樂等智慧應用的優秀新創團隊進駐，包含思納捷、肚肚、南瓜虛擬、杰悉科技、優力勁聯等，藉由完備的創業環境與投注資源輔導，除幫助新創拓展市場以及接軌國際，更重要的是對接產業創新需求，秉持企業參與新創(CSE)精神，透過以大帶小之企業與新創合作，促成新創產品或技術實質落地。未來更將攜手國際級加速器、國內外企業大廠與國營企業，鏈結國際人才、資金、技術及市場，打造大南方首屈一指的創業平台。

另「亞灣5G AIoT創新園區專案辦公室」將專注產業研發成果落地，於亞灣5G AIoT實證場域進行實證及商業應用，同時結合政府補助資源如A+企業創新淬鍊計畫平台，加速推動廠商技術落地，投資高雄。

「大南方計畫」啟動南方崛起，尤其高雄長年做為我國製造業與供應鏈重鎮，已累積深厚發展基礎，未來包括石化產業、鋼鐵產業等都有5G、AIoT智慧化的升級轉型需求，經濟部將整合部會資源，包含科研補助及相關財務融通支援，大力促進新創與大南方在地業者共創合作，同時鏈結亞灣包括流行音樂中心、展覽館、電競館及港埠旅運中心等場域，推動多項台灣首創的5G AIoT前瞻科技落地高雄，以建構臺灣自主5G AIoT創新產業環境與供應鏈，進而打造亞灣園區成為下世代科技應用先驅，帶動南台灣產業5G數位轉型。