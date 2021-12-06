花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰說明目前搜救進度，進入第二階段人道救援，配合民間單位，針對熱區、失蹤點持續搜尋。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名有登山經驗52歲的李姓山友，上月23日參加10人登山團挑戰南三段路線，從位在花蓮縣卓溪鄉及萬榮鄉間的瑞穗林道入山，怎料24日因體能跟不上，獨自折返後，失聯迄今。花蓮縣消防局目前已配合民間單位，針對熱區、失蹤點持續搜尋，呼籲有相關訊息的山友，儘速與消防局聯繫。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰表示，上月29日上午7時40分獲報指出，一名李姓山友在瑞穗林道31K處，和登山團分開後，就失去消息，請求派員入山協尋。

呂冠辰接著說，李男參加一行10人的登山團，挑戰南三段路線，該隊上月23日下午從瑞穗林道19K入山，晚上在28K處工寮紮營，24日早上7時30分抵達31K處，李當時向領隊稱，體能跟不上大家，要獨自折返，其他9位隊員則繼續既定行程，由於山區收訊不良，當時領隊有請他下山後必須報平安。

呂冠辰說，一般從瑞穗林道31K處折返至19K處的時間，若以李當時體能不好狀況來說，1小時應可走2K，到19K至少需5至6個小時，若以早上8時起登返程，當天晚上應可抵達10K左右。

怎料領隊上月27日上到稜線，趁有訊號時，聯繫李男未果，向山下接駁確認是否有看到李，也沒有任何消息，其他山友也表示沒有看到他，由於李當時已超過3天沒有消息，親友擔心是否發生意外，趕緊報案。

搜救隊員獲報後，即整裝入瑞穗林道進行搜尋，除以李男入山身著深藍色上衣、亮紫色背包、淺綠色露營帳等資訊，進行搜尋外，同時也以登山者經驗、習性及手機基地台相關資料，將林道10K至32K處列為搜尋重點，搜索了近8天，迄今仍無任何消息。

呂冠辰說，第一階段黃金七天基本救援時效已過，目前進入第二階段人道救援，配合民間單位，針對熱區、失蹤點持續搜尋，同時也呼籲有相關訊息的山友，儘速與花蓮縣消防局聯繫。