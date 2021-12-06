雖然大陸亞東石化、恆力石化、福建百宏及珠海BP等PTA裝置存檢修預期，但多數PTA大型裝置運行穩定，供給壓力趨緩有限，加上聚酯大廠達成「減產保價」共識，實際產量基礎減產25％，PTA報價恐因需求趨緩，維持偏弱走勢。

此外，大陸EG開工負荷在62.03％，其中煤製乙二醇開工負荷在38.62％。考慮到煤化工復工及新裝置開車進度不同程度的推後，市場預計11-12月EG仍以去庫為主，但去庫幅度因聚酯減產而明顯縮小，預期報價恐呈現區間震盪整理格局。台化（1326）、南亞（1303）、東聯（1710）、中纖（1718）營運添壓。

分析師指出，大陸四家聚酯大廠涉及聚酯產能2300萬噸，其中長絲產能2136萬噸，當前負荷在93～100％不等。由此計算，12月聚酯負荷最低預計降至83～84％，12月月均負荷估計在85～86％之間，比市場原本預期88％下調2-3個百分點，顯示終端情況並未出現明顯改善。

影響所及，PTA受制下游聚酯部分企業計劃減產降負，需求存在下移，加上供應端當前檢修力度不高，TA仍將呈現累庫局面，價格仍難改弱勢局面。預計PTA短期跟隨成本端運行，關注上下游檢修落實情況和成本端波動。

此外，大陸浙石化80萬噸/年的EG新裝置原計劃11月底前後開車，目前開車計劃推後，暫時預計在12月或往後；安徽紅四方30萬噸/年的合成氣製EG裝置因政策影響停車，重啟時間未定；新疆廣匯40萬噸/年的合成氣製EG新裝置近日停車消缺，重啟時間未定，供給放大壓力不致快速拉升。

分析師認為，11、12月EG去庫力度明顯縮小，新產能釋放存在延期，低庫存狀態暫難改變。疫情嚴重油價下行明顯，成本端表現承壓，預計短期EG區間震盪、偏弱運行為主。