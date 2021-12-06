近期海內外資安事件層出不窮、駭客猖狂，尤其國內也爆發多起重大資安事件。國泰投信6日建議，近期受到疫情再起，防駭股也遭波及，但展望未來，隨著元宇宙崛起、資安長期需求在，投資人反而可利用拉回機會，逢低入市，透過ETF工具為資產布局納入防駭概念股，參與全球資安產業的長線商機。

國泰投信指出，資安業者Proofpoint從2021年8月開始，發現到大規模的網路釣魚攻擊行動，攻擊者偽造Volksbank、Sparkasse等德國主要銀行的登入網頁，並鎖定當地公司行號，或是跨國企業的德國分公司下手，以帳戶管理的名義發動釣魚郵件攻擊，並使用URL網址IP或QR code將受害者引導到竊取帳密的冒牌銀行網頁，藉此竊取使用者帳號、密碼等個資。

除了上述常見的資安問題外，近期元宇宙（Metaverse）概念被熱議，但即有專家提醒，隱私與資安也將成為影響元宇宙發展的最大黑洞！目前元宇宙可被理解為是沉浸式的社群連結，也是VR／AR的應用提升，但也勢必要搜集大量的眼部活動、表情、語音、生物特徵或周遭環境等數據；因此不論是穿戴裝置遭駭客入侵，或是元宇宙入口平台的數據遭濫用，又例如虛擬資產被盜等網路資安風險事件，到了元宇宙時代並不會消失，反而更需要精密的資安防護。

國泰網路資安ETF（00875）基金經理人游日傑認為，物聯網快速發展，未來只要能夠連上網的設備都有受駭風險，加上工作與生活模式改變，駭客接觸我們的資訊越來越容易，企業及個人需要花費更高的成本去防止個資外洩，這就是為什麼全球資安產業越來越蓬勃發展的原因。Cybersecurity Ventures預估，至2025年全球資安犯罪成本將達到10.5兆美元，資安洩露成本的大幅上升也將推動全球資安支出達4600億美元，複合年增率高達15％，

游日傑進一步補充，隨著科技演進，元宇宙未來也需要「元宇宙資安防護戰警」，資安產業及公司獲利也將隨之增加！市場表現觀察上，代表全球資安趨勢的「納斯達克ISE全球網路資安指數」，近三年已累積約76.2％的報酬，近來受Omicron新病毒影響，隨全球股市已有近13％的拉回，現正是逢低布局好時機。