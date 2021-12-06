來到了年底幸好疫情趨緩，各地的耶誕城及耶誕樹都紛紛開始點燈開城，當中最讓人期待的，當然少不了「新北市歡樂耶誕城」，今年更以樂高為主題設計了裝置藝術，相信又會在板橋帶動一波人潮，而Global Mall板橋車站店也推出了3大歡慶活動，包括玩具低碳耶誕樹、薑餅人主題打卡點，讓有一系列人氣破表的超夯甜點，館內更集結30家品牌推出美食攻略券等活動。

Global Mall板橋車站店中設有5米高等「環抱玩具低碳耶誕樹」，推動玩具零廢棄概念。（Global Mall提供）

今年Global Mall板橋車站店在耶誕節期間就打造了必拍的5米高玩具低碳耶誕樹，以及人氣手遊「跑跑薑餅人：烤箱大逃亡」、「薑餅人王國」等戶外佈置，讓消費者拍完「新北市歡樂耶誕城」還能到館內拍個夠，同時更聚集7大人氣破表超夯甜點，包括來自日本萌爆「Nekoneko shokupan貓咪生吐司」、大顆草莓入餡的「大王千金」手作大福、新竹文青系「一口鹹派」、「泩生吐司」、台中必買伴手禮「卷卷烘培」、人氣排隊「春上布丁蛋糕」、「愛威鐵盒餅乾」，還有限定甜點包括聖誕貓咪吐司、玫瑰荔枝草莓大福、麋鹿生乳銅鑼燒、彩虹吐司等，讓耶誕節也能吃著甜點甜蜜渡過。

「Nekoneko shokupan貓咪生吐司」明年1月2日前快閃Global Mall板橋車站，10日起更推出獨家「聖誕貓咪生吐司」。（Global Mall提供）

「大王千金」手作大福明年1月2日前快閃Global Mall板橋車站，玫瑰荔枝草莓大福，單個45元。（Global Mall提供）

另外板橋車站更集結30家品牌推美食超值攻略，只要至服務台領美食攻略券，即可以銅板價享加價購，還有異國料理聚餐優惠8折起，持行動支付、紙本振興券消費也能享回饋，10日前使用GMpay綁定Global Mall聯名卡，當日累滿2000送100，15日前iMall會員使用台灣Pay當日單筆消費滿500送100，而12月25日前持紙本消費券，不限金額消費，周周還有抽萬元禮券活動。