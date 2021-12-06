高雄市政府農業局向行政院農業委員會爭取計畫，輔導「方舟農業生產合作社」成立「蔬菜機械代耕團」，推出「人機一體」專業代耕服務。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市花椰菜、青花菜及甘藍種植面積約為690公頃，為解決缺工問題，高雄市農業局今年向行政院農業委員會爭取計畫，輔導「方舟農業生產合作社」成立「蔬菜機械代耕團」，推出「人機一體」專業代耕服務。

花椰菜、青花菜及甘藍主要分布在北高雄，每年大約從11月起進入產季，需要大量人力投入種植作業。農業局輔導業者成立蔬菜機械代耕團，推出「人機一體」專業代耕服務，將蔬菜移植機導入青花菜、花椰菜及甘藍產業。

近日農業局於橋頭區、梓官區辦理試種觀摩會，邀請當地農民及合作社到場觀摩與指導，將代耕服務推廣給有需求的農友，不僅為舒緩農業季節性缺工跨出全新一步，也為青年從農開創一條全新的產業方向。

橋頭區蔬菜運銷合作社表示，每年產季一到，難免發生缺工、搶工的情形，再加上農民年紀逐年增長，也漸漸無法負擔密集的田間工作，若能導入專業的機械化代耕，對產業將有所幫助。

蔬菜機械代耕團成員李法憲說，人工種植剛開始雖然速度很快，但體力終究有限，工作1到2小時後可能已經腰痠背痛，而操作移植機作業一整天，都還可以有說有笑，過去人工移植每分地若請2人得花將近3小時完成，而操作移植機只需要2人，不到1小時即可完成，省下超過2／3的人力。

且透過專業代耕，農民無須自行購買昂貴農機具，也無需付出高額工資，提供友善的工作環境，將人才留在農業、農村。