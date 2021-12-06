台北市長柯文哲反對在賣場設疫苗接種站，對此新北市長侯友宜今（6）日表示，其實最重要是趕快提高疫苗覆蓋率，達到全民防疫力，保護全國民眾的安全，我們在任何賣場、百貨公司都有完善的環境衛生規畫，以及專業的醫護人員在場，不但可以方便施打，也可以融合醫療急救，安全絕對沒問題。

侯友宜說，鼓勵民眾隨時到百貨公司、大賣場及疫苗接種站施打疫苗，提高疫苗覆蓋率，得以群體免疫，安全最重要，我們一定會做好安全醫療的防護。