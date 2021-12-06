保時捷擴展南台灣通路再下一城，由尚騰汽車集團在台南打造的保時捷中心，於今日正式舉行上樑儀式典禮，朝竣工開幕大步向前邁進。作為南台灣最新穎且現代化的頂級豪華汽車建築新標竿，全新台南保時捷中心預計將於2022年第3季正式開幕投入營運行列，將以創新經營格局展現深耕南台灣豪華車市的企圖心。

蒞臨現場見證上樑儀式典禮的台南市長黃偉哲表示，台南市政府非常感謝也十分支持尚騰汽車集團深耕台南並提供大規模投資，這不僅將能帶動在地汽車市場的產業發展且增進就業機會，更重要的是為大台南地區引進全新世代電動車生態鏈，對於南台灣電動車市場在使用觀念與推廣方面將有莫大幫助。

全新台南保時捷中心的佔地總面積逾1600坪，基地座落於台南市北區北安路一段與育德路交叉口的精華地段上，不僅交通上極為便利，周邊生活機能亦十分完善。外觀樣貌與內部陳設除了完全依循德國保時捷原廠最新品牌CI規範， 同時將全面導入最新世代保時捷中心的Porsche Destination創新設計概念與工法結構。

位於一樓的展示大廳內部透過模組化空間設計的調整機制，最多可同時展示12台保時捷新世代車款，讓消費者能夠在寬敞舒適的環境裡，仔細品味保時捷跑車精湛的造車工藝，服務廠區同樣以最高規格打造，尚騰特別投入鉅資全面引進符合原廠最高級別規範的頂級維修設備與維修機具，每天最多可提供24台以上的維修能量。

全新台南保時捷中心也將同步設置Porsche Turbo Charging直流電DC快充站，並將採用目前台灣保時捷規範中最高功率的直流電充電設備，以展現尚騰汽車集團對於保時捷客戶的重視，明年正式落成啟用後將為南台灣地區的保時捷電動車主。

尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示，非常感謝台灣保時捷給予尚騰汽車集團全體團隊的高度肯定，從今年初率先啟用的台南保時捷都會概念店(Porsche Studio Tainan)，以及今天的上樑儀式典禮，象徵著我們又朝著目標向前跨出一大步，尚騰汽車集團計劃在全新台南保時捷中心落成啟用後，未來陸續規劃更創新且多元化的經銷據點。