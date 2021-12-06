1218公投逼近，民進黨今天透露，民眾向民進黨中央黨部檢舉，有不明人士在新北市淡水區里民活動中，散發「支持民進黨 投四個同意」假公投文宣，民進黨已送請新北市政府警察局淡水分局處理，並質疑是否有組織、系統性的操作。

民進黨發言人周江杰表示，公投假訊息滿天飛，日前有民眾向民進黨中央黨部檢舉，不明人士在散發假公投文宣，民進黨提醒，公投是人民決定國家政策未來的民主權利，製作及散發誤導民眾的假文宣，是踐踏公投、傷害民主的奧步，「四個不同意，台灣更有力」，才是民進黨對1218四個公投議題明確堅定的立場。

周江杰指出，近來不斷有假文宣在網路上釋出，然而從新北市淡水區的事件，就可以看出已經開始進化成紙本散播，讓人懷疑是否有組織、系統性操作。民眾向民進黨舉發的假文宣，多為張冠李戴的內容，像是寫到：「支持民進黨，12／18投下四個同意票」、「四個都同意，台灣更有力」，明顯作假。

他說，這份假文宣以2001年核四復工，及後續的追加預算等事，以去頭去尾手法，企圖影射民進黨支持核四重啟，但事實真相是，當時陳前總統宣布核四停工，因立法院絕對多數的國民黨加上親民黨發動行使倒閣，與連署要罷免陳前總統，製造政局動盪，後因大法官第520號解釋宣告違憲，所以，核四才會復工。

周江杰進一步表示，2006年會追加核四預算，也因當時朝小野大，為了政局穩定及尊重大法官釋憲。若回顧核四歷史，不論是核四起建至封存，支持興建核四、擁抱核能的，始終是國民黨，而民進黨則是反對核四的興建，積極推動能源轉型、非核家園。

周江杰強調，離公投日越近，錯假訊息就會越多，呼籲國人，若有看到可疑的訊息，趕快查證，無論是從經濟部、農委會、行政院、民進黨的LINE、Facebook、YouTube，每天都會有最新、最準確的訊息，讓正確的資訊傳出去，讓大家可以更理性的思考，幫台灣的未來做出正確的決定，只要正確訊息越多、假消息的生存空間就越小。