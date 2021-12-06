艾笛森（3591）轉投資艾特光電從汽車LED模組，轉進汽車成品領域，由於汽車供應鏈相對封閉，客戶多半藉由股權投資鞏固合作關係，艾特光電下階段不排除引資策略合作對象，關鍵時間點在明年，艾特光電未來也不排除獨立IPO的可能性。

艾特光電為艾笛森轉投資公司，日前辦理410萬股現金增資，艾笛森日前代子公司艾特光電公告，董事放棄認購股數達二分之一以上，並將洽特定人認購，據了解，該筆現增將由員工、艾笛森光電認購，現金增資完成之後，艾笛森持有艾特光電股權達80％，資本額略增至1.4億元，艾笛森目前是以權益法的方式認列艾特光電獲利。

艾特光電本次現增規模雖不大，不過艾特光電為艾笛森切入汽車LED的起手式，現正積極從汽車LED模組轉進成品領域，過去艾特光電將模組交給Tier 1車廠，客戶組裝成成品之後，再交給汽車客戶，成品端牽涉的供應商、客戶更多且廣，加上車廠相對比較封閉，藉由股權投資鞏固與供應鏈的關係時有所聞，因此艾特光電下一階段不排除引進上下游策略投資人，中長期也可能邁向獨立IPO之路。

艾笛森表示，公司明年產能預期大幅成長20～30％，汽車應用若能如預期大幅成長，推升汽車相關營收占比，將是引進策略投資人的關鍵，因此2022年的營運表現至關重要。

艾笛森7日也公告11月營收，在汽車晶片供應略有紓解、照明訂單持續回升之下，單月營收回升至1.72億元，月增9.83％、年增6.61％，累計今年前十一月營收為19.36億元，年增9.81％，由於汽車拉貨轉強，艾笛森預期，第四季營收至少與第三季持平，甚至有機會超越第三季。

LED族群因股價位階偏低，7日至少五檔LED股聯袂帶量攻上漲停，艾笛森亦放量大漲，終場以漲停收市，收盤價24.9元。