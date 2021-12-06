立凱電營收穩步增溫 16:232021/12/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 磷酸系鋰電材料製造商立凱電（5227）今日公告2021年11月合併營收為4700萬元，較去年同期成長230％，較上月成長40％。累計2021年1-11月合併營收為2.56億元，較去年同期成長98％。 士電6日舉行變壓機器人啟用典禮 《半導體》威剛11月營收雙增 看好DRAM產業下季回溫 三地齊擴產 六暉明年營收俏 新掛牌股效應 聯電、達方氣盛 #立凱電 #合併營收 #較去年同期 #穩步 #磷酸系鋰電材料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 睽違三個月 凱美11月營收重返年、月雙增 16:422021/12/06 財經 《光電股》華興11月營收雙增 全年確定轉盈 10:512021/12/06 財經 群光11月營收創歷史新高 全年獲利看俏 09:202021/12/06 財經 《半導體》11月營收雙降 訊芯臉綠 11:422021/12/06 財經 藥華藥 11月營收月增4倍 04:102021/12/06 證券．權證 海悅國際11月合併營收10.86億 認列「微笑海悅」營建收入5.78億 15:402021/12/06 財經 《鋼鐵股》世豐11月、前11月營收 雙創同期高 16:142021/12/06 財經 海空貨運旺 中菲行11月營收翻倍創高 13:492021/12/06 財經 《半導體》創意11月營收持穩高檔 AI、HPC扮長線重要動能 15:402021/12/06 財經 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 航運、鋼鐵陣痛期過了？這2檔才能追 散戶別選錯 - 財經 51年次明年可領老年年金？勞保局提醒有這條件 - 財經 - 工商 紫色50元紙鈔還值錢？老手爆價值翻倍關鍵：差1字差很多 - 財經 挖台積電、三星來美國製造晶片 德州州長1句話掀內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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