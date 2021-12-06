磷酸系鋰電材料製造商立凱電（5227）今日公告2021年11月合併營收為4700萬元，較去年同期成長230％，較上月成長40％。累計2021年1-11月合併營收為2.56億元，較去年同期成長98％。

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