中國社科院6日公布「經濟藍皮書：2022年中國經濟形勢分析與預測」指出，2021年大陸經濟總體保持恢復態勢，經濟增速在全球主要經濟體中保持領先，預計2021年大陸經濟增長達8％，2022年GDP年增率達5.3％左右。

中新網報導，藍皮書分析指出，未來一段時期，全球經濟將延續復甦走勢，但復甦面臨不確定性。預計2021年大陸經濟增長8％，2020年～2021年兩年平均增長5.1％。考慮到全球疫情仍在持續，預計2022年大陸經濟增長5.3％左右，2020～2022年三年平均增長5.2％，略高於2020～2021年兩年平均增速。

藍皮書認為，2021年，在疫情防控常態化形勢下，大陸經濟總體上表現較佳復甦態勢，但在不確定不穩定的疫情和外部環境中，經濟下行壓力有所加大，保持經濟平穩運行的風險挑戰較多。

社科院院長謝伏瞻表示，應清醒地認識到當前國內經濟運行中仍然面臨著一些問題和挑戰，需要重點研究和妥善應對。

藍皮書建議，2022年，應適度加大宏觀政策逆週期調節力度，注重做好跨週期調節：積極的財政政策要加力提效，繼續保持一定支出強度，更加注重促進產業轉型升級和以人為核心的城鎮化，對沖經濟增長下行壓力；穩健的貨幣政策要穩量降負，增強信貸總量增長的穩定性，引導實體經濟平均融資利率下行，降低實體經濟利息負擔，有效應對成本推升型通膨。

此外，堅持就業優先政策，加快破除勞動力市場結構性矛盾，強化城鎮就業擴容提質；努力做好保供穩價工作，切實降低企業運營成本；同時，注重加強財政、貨幣、產業、區域、競爭等方面政策協調，防止相互掣肘。