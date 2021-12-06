近年廚房的裝潢都流行以中島設計打造更開闊的廚房空間，但假如不想在中間安裝大型抽油煙機，那就不妨可以考慮檯面式的排油煙機，像德國頂級廚電Gaggenau就在台推出了「看不見的排油煙機」全新200系列檯面式排油煙機，啟用時會從檯面下升起，外觀看起來就是時尚的導風玻璃，還有科技感的情境燈光，獨家專利的「導引氣流科技」也能透過冷風的導引氣流去抑制烹調的熱空氣發散，在料理時也能隨時與客人交流，不怕料理的油煙及水蒸氣在屋內四散。

Gaggenau的全新200系列檯面升降式排油煙機AL 200，擁有獨家專利的Guided Air導引氣流科技，透過冷風的導引氣流去抑制烹調的熱空氣發散。（Gaggenau提供）

另外200系列檯面式排油煙機同步升級活性碳過濾技術，針對海鮮類食材更有效去味，還有新增生物功能過濾層，可有效吸附過敏原等油煙之有害物質，減少90%異味，當需要清潔或更換時，只需要一鍵即可升起油網和活性碳濾心，更支援Wi-Fi連接使用博西家用電器連網服務「Home Connect」功能，輕鬆操作Gaggenau智慧家電，還能進一步擴充設備軟體內容，如變化情境燈光顏色、增加風力段速等，打造沉浸式烹飪的享受。