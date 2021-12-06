新北市長侯友宜6日出席淡海國小開工典禮表示，淡海國小將會是座E化綠建築校舍，並納入公共托育中心及長者照顧等公共設施，預計2023年8月第一期校舍完工。（戴上容攝）

新北市府2018年起籌設淡海國小舒緩就學壓力，去年起工程經歷統包商違法、流標等難題，致使工程延宕，今年經調解終於得以復工，新北市長侯友宜6日出席淡海國小開工典禮表示，淡海國小將會是座E化綠建築校舍，並納入公共托育中心及長者照顧等公共設施，預計2023年8月第一期校舍完工。

淡海新市鎮發展成熟，附近國小全滿額造成新生擠破頭，教育局2018年起，斥資7億6000萬元，在淡水區新市二路籌設淡海國小舒緩就學問題，原訂今年1月開工，未料陸續爆出統包商文件違法工程延宕、流標問題。原廠商向「採購申訴審議委員會」申請調解，雙方3、4、9月在法政局溝通下協調成功，工程始得復工。

侯友宜表示，淡水區近年來人口持續成長，且因淡海新市鎮開發、國民運動中心、淡海輕軌完工啟用等因素，當地生活機能漸趨完善，鄰近學校逐漸額滿，因此針對該區域進行設校規畫，並納入托育、幼兒園及托老等服務設施，打造兼具教育、社福、生活、休閒空間的新風貌，創造學校及社區雙贏局面。

淡海國小校長林九牧表示，校舍設計融入淡水人文建築、校園綠化設計手法，革新傳統建築受日照、風向、噪音等因素不良影響，將環保永續精神融入校園建築，成為具有通風採光節能舒適等優質環境的智慧建築。

教育局指出，新設校面積為2.09公頃，市府編列7億6778萬餘元補助，預計設國小普通班42班、國小特教資源班1.5班、幼兒園普通班5班、2歲專班2班、托育中心及托老中心，另新建地下1層、地上6層多功能校舍，增加學生活動場域，全案預計於2023年8月前完成第一期校舍工程。

教育局長張明文表示，淡海國小設校願景以淡水自然生態及歷史文化，發展以「O．C．E．A．N」以綠能科技及創客教育打造智慧學習校園，建校工程完工後將為新市鎮注入一股新的活力。