企業排球聯賽逾8300人觀賽，台中太陽神主場兩連勝。(台中市政府提供)

市長盧秀燕到台中太陽神主場助陣加油。(台中市政府提供)

企業十七年甲級男女排球聯賽12月4、5日起在台中展開激戰，台中太陽神首次回到台中主場比賽，市長盧秀燕日前也到球場助陣加油，兩日吸引逾2300名球迷到場力挺，線上直播同時近6000人觀看總計逾8300人觀賽，台中太陽神在球迷的支持下勇奪主場兩連勝，運動局長李昱叡讚賞球隊精彩表現，也代表市府致上謝意，11、12兩日企排聯賽仍有精彩對決，歡迎球迷踴躍支持。

李昱叡指出，地主隊台中太陽神首度返回主場比賽，上週末二連戰conti，兩隊兩日均力拚五局，4日以3比2獲勝；5日也以3比2再奪下主場第二勝。現場同步舉行「台中太陽神主題日」與球迷互動，包含賽前球迷擊掌會、商品部一日店長、排球情人合照等，更推出限量家庭席，包含門票應援小物與簡易餐點，吸引熱情粉絲與球員合照、簽名。

李昱叡說，感謝教練團用心指導及球員們的精彩表現，也感謝中華民國排球協會、台中市體育總會排球委員會、台中太陽神球團與台中基層排球隊等鼎力協助，以及所有熱情粉絲們到場應援，讓賽事圓滿成功。

李昱叡強調，台中積極推廣排球運動，邀請國內優秀菁英隊伍交流球技，讓台中基層排球隊與民眾觀賞大型排球賽事，歡迎踴躍前往觀賽，為選手們加油打氣。另因應防疫，請球迷配合實聯制、戴口罩、手部消毒等規定，更多賽事相關資訊，請上中華民國排球協會企業甲級排球聯賽網站(http://tvl.ctvba.org.tw／)查詢。