騎車配戴安全帽是基本原則，但如何挑選安全帽每個人都有不同的看法，有網友就發文表示，最近想換頂安全帽，因為以前就覺得雙D扣使用麻煩，所以一直都是使用插扣的安全帽，但朋友都勸買雙D扣比較安全，讓他忍不住好奇詢問，雙D扣比較安全的說法到底是不是真的，引起網友熱議，不少網友認為，不論是哪種扣環，正確配戴最重要。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，最近想換一頂好一點的安全帽，因為過去用習慣了插扣的安全帽，所以這此換新帽也打算以插扣為考量，但又想起過去朋友曾說過，雙D扣比較安全，受到衝擊時較不容易讓安全帽噴飛，讓他陷入沉思。

原PO說明，過去本來就認為雙D扣很麻煩，而且看了好幾個廠牌的高價位安全帽，也有插扣的款式，且符合安全規格，讓他不禁好奇發文詢問，雙D扣比較安全的說法到底是不是真的。

文章一推出很快就引起網友熱議，不少內行人跳出來破解迷思，提醒正確配戴才是關鍵，「扣好最安全」、「理論上是，但實際上還沒聽過因插扣斷開而噴帽的例子，會噴帽一般都是沒有確實戴好，或帽體不合頭」、「前提還是要正確的佩戴，安全性大概就是95分跟90分的差距」、「其實插扣也很安全，不然大廠不會這麼放心的用」、「戴上安全帽秒扣好，習慣就好，安全重要」。