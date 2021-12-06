經濟部6日正式公布「離岸風電區塊開發產業關聯執行方案」政策，訂出25項關鍵發展項目及56項加分項目，區塊開發以延續第二階段潛力場址項目為主，推動既有項目產業能量穩健發展，另規劃加分項目，來鼓勵具產業潛力價值風力產業上下游供應鏈發展。

經濟部指出，經濟部表示，25項關鍵發展項目方面，是提升在地廠商出口競爭力，區塊開發階段每年設置量提高至1.5GW，以國內供給量能經濟規模，鼓勵在地廠商擴大量產能量以降低成本。同時，為促使在地廠商切入國際供應鏈，相較潛力場址階段所有數量均須達成，調整落實數量應達申設容量60%，不過海事工程服務及工程設計服務除外。

值得注意的是，機艙組裝、變壓器、配電盤、水下基礎、工程設計等部份項目，將增加彈性調整。經濟部說，經產業評估技術落地困難項目，包含發電機、海纜、齒輪箱等，則彈性調整為自主承諾加分項目，持續鼓勵本土供應商投資發展機會。