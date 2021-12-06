培育電機相關產業人才，財團法人台中市澄德科技教育基金會主辦、逢甲大學協辦的「2021大專校院機電暨智慧創意實作競賽」，吸引來自全台共50所學校、300多支隊伍參賽，最後由台灣大學「福利熊水果探險隊」奪得冠軍，6日在金典酒店舉行頒獎典禮。

競賽分為機電創意實作組、智慧創意實作組兩大項目，300多支隊伍相互較勁、一路過關斬將，最後台大「福利熊水果探險隊」奪冠，亞軍則是清華大學「光達戰隊」、季軍為陽明交通大學「用愛發電隊」；此外，高雄科大的「呷鉑ㄙ」、勤益科大「Super Car-X」與逢甲大學「不要再要桌子了」分別奪下優等獎。

此活動獲得明椿電氣機械股份有限公司大力贊助，競賽中也特別頒發明椿電氣機械特別獎給成功大學「成大五人小隊」。基金會董事長周秋祝表示，基金會的願景是建立平台，協助機電相關產業進行人才培育與轉型升級，將產業及學界的資源做有效的整合，讓MIT繼續在世界舞台發光。

逢甲大學校長李秉乾指出，逢甲大學和明椿電氣機械股份有限公司是多年的產學夥伴，未來學校也將繼續利用澄德科技教育基金會這個優質平台，以大學豐富的資源建立與產業界的多元合作。