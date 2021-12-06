知名作家白先勇的經典作品《臺北人》出版50年，國家圖書館與趨勢教育基金會在12月7日至31日在國圖閱覽大廳舉辦「說不完的白先勇」特展，展出白先勇著作的不同版本、譯本、手稿、照片及影像資料，呈現一個偉大作家豐富且精彩的世界。

白先勇就讀台大外文系時創辦《現代文學》，並於赴美深造期間，透過此文學雜誌發表創作，包括《臺北人》、《孽子》、《暮然回首》等作品皆是以此方式集結出版，至今依舊在世界文壇具重要影響力。

這次「說不完的白先勇」展覽，以「超過半世紀的影響力」、「《臺北人》總也不老」、「文學與歷史」、「一個人文藝復興」及「文學一隅」，展現白先勇不同時期的創作。展覽現場，並陳設大型《臺北人》精裝典藏版立體書作為文學一景，供民眾拍照留念。

白先勇在《臺北人》題辭寫道：以此書「紀念先父母及他們那個憂患重重的年代」。白先勇的父親是抗日名將白崇禧，親身經歷8年對日抗戰與4年國共內戰，見證抗戰勝利的榮景與內戰爆發後的江山變色。近10年來，白先勇與史學家廖彥博共同投入民國史料整理，出版父親三部曲，書寫父親亦為民國史填補空白，本次亦展出文稿與珍貴照片。

國圖館長曾淑賢表示，白先勇作品的寫作技巧、藝術性、時代性深深影響後輩作品，有61篇碩博士論文及5、600篇期刊文章以《臺北人》作為研究對象。這次「說不完的白先勇」展覽，國圖將典藏關於白先勇的99種作品呈現出來，民眾也可看到不同年代、不同版本的《臺北人》。

趨勢教育基金會執行長陳怡蓁說，《臺北人》裡面有14篇文章，白先勇說最喜歡〈遊園驚夢〉。趨勢教育基金會找了14位作家為讀者導讀《臺北人》的14篇專文，導讀影片將於12月7日起於趨勢教育基金會Youtube頻道播出。

白先勇提到，他1994年時退休，為的就是替他的父親白崇禧寫傳記，當時《中國時報》創辦人余紀忠知道了，就簽下他，並預付1萬美元，要在書完成後出版。不過這本書涉及的資料量太大了，他拿的這1萬美元宛如千金之重，因此一度想退回，不想寫了，但出版社卻說不行。

白先勇說，他在2012年終於完成父親三部曲的第一本《父親與民國》，北伐時期，他的父親白崇禧是蔣介石的參謀長，蔣介石重用白崇禧、卻又非常忌憚他，兩人沒弄好，丟掉大陸的江山，讓人傷感與遺憾。