民進黨前立委段宜康（左）稱與林秉樞認識近10年，但卻是陌生的人。（合成圖／資料照）

林秉樞施暴案持續延燒，扯出政商施壓媒體案外案，林秉樞更在通訊軟體的對話中，以「老大」稱呼前立委段宜康。國民黨文傳會指出，今發言人群合送錄音筆及曲棍球給「段老大」，除了提醒段宜康「像個漢子」信守當年說要吞曲棍球的政治承諾外，更期待神隱的段宜康「老大」可以盡快出面向國人說明。

文傳會表示，段宜康在臉書貼出對話紀錄卻越描越黑，相關人士指證歷歷並提醒段注意林秉樞的錄音筆，更遭外界質疑兩人是否為網軍客戶與白手套的共生關係。

文傳會表示，施暴案如今演變成民進黨的「東方快車案」，凸顯民進黨網軍治國亂象已經從黨內派系內鬥延燒成國安問題，每個人都有可能成為下個受害者，至今卻抓不到躲在背後的加害者及網軍元兇。

文傳會提醒，段宜康或許以為他可以切割掉林秉樞，但那隻令段宜康魂牽夢縈、提心吊膽的錄音筆，現在卻可能還在林秉樞手中，內容有多少林與段宜康的對話甚至暗黑交易？有多少民進黨派系鬥爭互咬的內幕？為何一個43歲的年輕人可以短時間坐擁上千萬買古董？全民都想知道。

文傳會指出，段宜康曾於2017年的2月1日臉書貼文寫到「新年假期快結束了，決定去逛夜市，看看有沒有賣油炸曲棍球」。而國民黨青年團怕段宜康委員買不到，曾於當年2月3日，親自油炸了一鍋曲棍球送給段宜康，但始終被已讀不回，經歷了那麼久的諾言，身為一個政治人物卻說得到做不到，實在令人無法信服，因此今日再度寄送錄音筆及曲棍球給「段老大」，提醒段委員應該盡快出面面對社會大眾。

文傳會認為，今日國民黨召開記者會揭露林秉樞的金流疑點以及觸法疑慮，就是希望當我們看到國家級網軍已經「動起來」入侵維基百科試圖修改「林秉樞家暴案」的詞條要掩蓋真相，更希望積極督促司法單位勿枉勿縱，應介入偵辦揪出網軍產業鏈，不要畏懼國家機器與政府高層的施壓，才有可能還給台灣一個乾淨的政治環境。