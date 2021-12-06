台塑四寶針對第4季、明年第1季提出最新看法，其中，台塑、南亞對於第四季相對樂觀，預估將季成長或持平，台化則點出因為疫情反覆恐對營運投下不確定因素，至於油價問題，台塑化則認為，考量目前新型變種病毒威力及疫苗效力消息仍未知，OPEC保持原油增產量，預期12月油價保持弱勢。

台塑(1301)表示，由於寧波廠區已解除限電措施，開工率提高，產銷量增加，加上液(石咸)價格比11月上漲，因此，預估12月營業額比11月增加。展望第4季，歲修廠數比第3季減少，且為PE、EVA、PP等石化產品需求旺季，加上第4季亞洲石化產品平均價格比第3季上漲，因此，在價、量齊揚下，維持先前看法，預估第4季營業額及本業獲利會高於第3季。

至於明年第1季，台塑表示，因歲修開工率將低於今年第4季，明年第1季安排10個廠歲修，比2021年第4季6個廠增加4個廠，預期開工率89%低於今年第4季92%，整體來說，明年第1季適逢農曆春節，開工率及產銷量會低於今年第4季，因此，預期明年第1季營收將比今年第4季減少，不過，農曆春節後步入傳統旺季，需求可望逐漸回溫。

南亞表示，以乙二醇、化工產品營收增加下，南亞預計12月較11月略增，第4季則與第3季持平、但較去年同期大幅成長。至於明年第1季與今年第4季持平或略減，主要受春節長假的影響，生產天數減少。南亞進一步指出，相對看好的產品線為電子產品、化工產品，以電子產品來說，今年以來隨著全球經濟活動增溫，且宅經濟、新能源車、風電、5G、AI 等應用持續熱絡，電子材料、電路板等呈現缺料狀態，加上國際銅價上揚，及兩岸產能提升，銅箔、ABF新擴建產能投產，第4季營收較去年同期大幅增加。至於化工產品，今年初天災，影響原物料市場供需，加上各國陸續解封，補庫意願強勁，及油價推升，使得化工產品價格上揚，第4季營收較去年同期大幅成長。

台化表示，新冠疫情的反覆，持續影響經濟發展，疫情造成原油價格急漲急跌、產品價格上下震盪，市場存在不安定性，這個現象短時間無法解決，估計明年第一季也是一樣。而且今年農曆新年跨越1、 2月，大陸去年鼓勵在地過年，今年疫情已經在控制中，估計工人返家過年無法阻擋，並且可能會離崗早、返崗遲，將影響1、2月的需求，這兩個月營業將比較辛苦，預估市場需求將影響一至二成。11月台化合併營收減少0.4%，主要是價差影響，但是市場的鈍化確實顯現，銷售量無法如先前預估的可以彌補價差。12月情況一樣，合併營收估計會再比11月低，主要也是價差，不過銷售量仍有些許成長。至於明年第一季，因為農曆春節關係，營收會比今年第四季衰退。雖然因為油價、疫情，市場看空的氣氛濃厚，不過11月歐美、亞洲各國除了大陸財新之外，PMI指數都在50榮枯線上方， 顯示經理人對市場看法樂觀。若是油價回穩、疫情明朗，這樣的矛盾將會改善，第1季市況可能有轉機，必須密切掌握。

台塑化表示，OPEC聯合技術委員會預期1月全球原油供需受新型變種病毒影響將轉為過剩200萬桶/日，3月過剩擴大至340萬桶/日， 但OPEC於12月初的會議上仍決定1月產量保持增產40萬桶/日，出乎市場預期，不過OPEC另外表示若市場變化劇烈，產量政策可立即調整，但考量目前新型變種病毒威力及疫苗效力消息仍未知， OPEC保持原油增產量，預期12月油價將保持弱勢。

台塑化表示，近期石化原料價格因新增產能陸續開車及定檢結束而小幅下跌，但輕油跟隨原油價格下跌，紓解輕裂廠成本壓力，石化下游需求可望隨著 新年假期來臨而維持穩健，輕裂廠維持合理獲利。台塑化12月煉油廠平均日煉量48.4萬桶/日(產能利用率為90%)，第4季平均日煉量42.1萬桶/日(產能利用率為78%)；輕裂廠12月配合下游需求維持高產能利用率。