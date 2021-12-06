日統客運公司傳出明年2月4日將停駛雲林往返台北的4條國道客運路線，雲林縣政府6日強調為了雲林縣民的搭車權益，將與中央共同協助日統公司永續經營。至於外傳北港轉運站可能因日統停駛風波而停擺，縣府說明已完成評估計畫，絕對會將閒置20餘年的台汽車站活化為北港轉運站。

日統客運公司傳出將停駛消息，引發許多雲林縣民議論，尤其雲林縣有許多老人家不會搭高鐵，習慣搭乘日統北上，聽到日統不開了，跳腳說雲林沿海交通本來就不方便，若沒有日統，以後要去台北看孩子、孫子就更加困難了，政府一定要想辦法。

雲林縣政府工務處處長汪令堯表示，嘉義監理所並不同意日統驟然停駛，還在協商中，雲林縣長張麗善也親自拜訪日統董事長林義風，全力協助續駛，並請中央伸出援手，讓日統能夠永續經營，經過連日溝通協商，日統公司已不再堅持停駛。

另外，日統停駛也引發北港轉運站停擺傳聞，雲林縣政府計畫將閒置20餘年的北港鎮台汽車站活化為北港轉運站，已完成「北港轉運站BOT案可行性評估計畫」，目前正持續推動中，卻傳出轉運站可能因日統停駛而沒有下文。

汪令堯說，針對「北港轉運站」計畫，目前縣府已展開招商中，未來將拆除已有40餘年歷史的台汽車站大樓，重建1至6樓的複合式商業大樓，提升北港鎮與鄰近水林、口湖、元長等鄉鎮的區域交通運輸服務，「轉運站工程絕對不會停擺」。

北港地區民眾無奈指出，北港鎮與水林鄉沒有鐵道、國道、快速道路、航道經過，可說是「四道皆空」、「交通孤兒」，大家都非常期待北港轉運站，希望相關單位不要讓大家失望。