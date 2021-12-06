美媒報導拜登政府或將於本周內宣布對北京冬奧會外交抵制，對此，中國外交部發言人趙立堅表示，美方不該將體育運動政治化，停止炒作所謂的外交抵制北京冬奧會，以免影響中美在重要領域的對話合作，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

趙立堅說，北京冬奧會是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，他們才是主角。當前北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，包括國際奧委會在內的國際社會高度認可籌辦工作，外國運動員熱切期待來華參賽，其中包括數量眾多的美國和日本運動員。

趙立堅強調，冬奧會不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，美國政客在沒有受到邀請的情況下，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情，嘩眾取寵。

他稱，美方應該做的是端正態度，踐行「更團結」的奧林匹克精神，嚴肅對待中國關切，不將體育運動政治化，停止炒作所謂的外交抵制北京冬奧會，以免影響中美在重要領域的對話合作。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。