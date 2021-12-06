中時-住在林口幸福市的長輩一下樓就能參加平甩功等銀髮活動（戴上容攝）

林口近年來快速發展，建案大樓林立，全區有800多個公寓大廈，各個獨立運作，加上人口老化嚴重，10年來老年人口增加2.5倍，湖南里、南勢里甚至成長到5、6倍，老年人口占比超過20％，為因應老年化及大樓隔離的孤獨化，林口區公所在新北市銀髮俱樂部政策的引導下，因地制宜推動「幸福到你家銀髮關懷計畫」，區長藍品畯強調：「下樓就能活動！」以此結合開發20多個公寓大廈，利用一樓活動空間打造微型銀髮俱樂部，讓長輩尤其是失能長輩可以在地安老樂活。

林口區公所6日上午特地邀請在地社區發展協會幹部，參訪童話世紀、活力城和幸福市等3個大樓社區推動的成果，長輩就近到樓下交誼室練平甩功、手語帶動唱、葉脈作畫、盆栽製作等，令人感動的是，有幾位失能的阿嬤，也由外籍看護推著輪椅一起參加活動。

林口區長藍品畯表示，去年公所成立幸福轉運讚，由蔡淑君議員協助成立志工隊，並培訓各種才藝的老師，接著推動「幸福到你家」，初步推動確實遭遇許多困難，因為每個大樓社區都是獨立的，也有物業公司在管理，經過不斷的溝通協調，他告訴大樓管委會：「照顧您社區內的老人，其實是在幫您照顧住戶！」才慢慢獲得大家的認同，逐步申請加入行列。

在社區內教導長輩運動的李雅雪志工表示，長輩從不動到一起動，真的是不容易，要慢慢的引導，逗他們開心。另位志工老師要教長輩利用火龍果種子做盆栽，沒想到阿嬤卻一口吃下，逗得全班笑哈哈，阿嬤有點不好意思，老師趕快補上一塊火龍果肉。

社會局長張錦麗帶領老人福利科長林妏燕等人實際走訪3個大樓運作和成果發表。張錦麗表示，新北市整體老年人口11年來幾乎成長一倍，林口因世大運、機捷、outlet等重大建設或進駐，吸引人口入住，也有許多選擇在地安老，為照顧高齡長輩，侯友宜市長推動里里銀髮俱樂部，讓長輩可以在地樂活安養。

張錦麗說，林口區依據自身的環境，進一步推動「幸福到你家」，讓失能長輩不用到機構，在自家樓下就可以參加各式才藝活動、動健康，延緩失智失能，此一銀髮俱樂部先修班的概念，未來社會局將結合公寓大廈主管機關工務局和各區公所，在新北市其他都會型社區全力來推動。