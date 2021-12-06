一般上班族聽到「加班」通常都是千百個不願意，不過一名網友表示，每次約他的公務員朋友周六吃飯，結果朋友都說要加班，令他不解為何總是喜歡在假日加班，質疑難道公務員都這樣嗎？有內行人透露暗黑內幕表示，其實是因為有隱藏版福利，笑稱：「你完全不懂」。

有網友在《PTT》表示，他的朋友是一名公務員，之前約他禮拜六吃飯，他都說他要加班，原PO說禮拜六就是要放假，幹麻加班？要加班不會平常日嗎？他朋友則回他「你管我，我就是喜歡禮拜六加班」，原PO好奇詢問，他的朋友是特例嗎？還是公務員都這樣？

貼文一出引起熱議，有內行人點出背後關鍵表示「在營休假的概念，你是真的不懂齁」、「長官不在啊，我看你完全是不懂哦」、「沒有電話以及長官臨時交辦事項的干擾」、「假日上班也不用被民眾檢舉摸魚啊」。

有網友分析，假日加班費可能比晚上高很多，而且沒有監察單位、工時隨意，連主官管都不見得會出現，直言「甚至有主管把周六加班當成福利放呢，這可不是人人可得的福利啊」。

不過也有網友認為，不見得是為了摸魚或加班費，留言回應「用辦公室水電呀」、「加班換補休啊」、「等你有老婆你就知道惹…唯一一個清靜時段」、「單純不想跟你吃飯而已」。