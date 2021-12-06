洪小姐拿出到警察局報案卻獲備案的資料。（馮惠宜攝）

裴姓外送員日前也到三分局報案，告取消取貨又謊稱付了一千元的顧客詐騙。（馮惠宜攝）

台中一家正在籌備中的外帶茶飲店，12月3日收到外送平台宅配平板，訝然發現店已被冒名登記上架，且一杯飲料要價1299元，透過多方管道連繫卻獲平台以「你不加入，就會讓原登記者加入…」回應，向警局報案，警方只接受備案；對此，UberEat回應對未盡妥善處理之處，深感遺憾，並將努力持續提升平台用戶體驗。

台中市議員羅廷瑋6日召開記者會，揭露UberEat外送員和外送店家兩件紛爭，其中，店家洪小姐出面指稱，自己和姐姐在南屯籌備開「衣Q找茶」外帶茶飲店，招牌製作好後日前卻接到UberEat快遞平板電腦要她簽收，宅配留的收件人同地址，但收件人和手機都是陌生的，更發現店還沒開就被上架到UberEat平台，一杯飲料要價1299元。

她透過許多管道向UberEat反應，卻獲得「因為地址相同，你們有實體店，有優先加入權」，更說「你不加入，就會讓原登記者加入…」、「如果有人訂飲料，就讓登記者出貨」，洪小姐驚覺店未開始營業就遭人冒名向UberEat平台登記，無奈向UberEat客服反應，卻無法下架，轉而向轄區第四分局南屯派出所報案，未料警方卻以無受害者為由，只接受備案。

另外，裴姓外送員也出面控訴依據系統送貨，顧客臨時取消並告知他，貨品送他，他立即向系統回報未收款，沒有想到客人兩小時後向客服反應已給Uber現金1000元，平台系統只聽從顧客方說法，不顧司機方提出截圖證據，逕自扣薪1000元。

羅廷瑋痛斥，該外資外送平台，荷包賺滿滿，卻枉顧店家及外送員權益，發生糾紛沒有暢通的陳情或是申訴管道。對此，UberEat表示，針對裴姓外送員申訴已釐清，會將該筆新台幣1000元款項退還至該名外送合作夥伴的接單app錢包。至於店家反應店名遭冒名上架，過去未發生過，目前仍在了解並著手處理，稍後將做出回應。