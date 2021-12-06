日本33歲的前AV女優明日花綺羅，於2018年停止推出作品並在2020年2月宣布正式退出AV界後，讓粉絲們大感震驚，但她仍持續透過社群平台與粉絲們互動，使人氣始終居高不下。而近日即將推出個人寫真集的她，在IG上曬出造型側拍，火辣的穿搭令網友大噴鼻血。

明日花綺羅雖已退出AV界不再推出相關作品，但她卻在4日於社群平台上發出預告，表示自己即將在聖誕節，也就是12月25日時推出個人性感寫真《SUGAR HIGH》，並舉行粉絲見面會。而在公開的照片中，只見她頭上戴著誇張的珍珠頭飾，身穿大紅色的透視短版上衣與同色系泳褲，裡面僅用紅色愛心遮住重點部位，使火辣雙球若隱若現相當性感，令網友忍不住留言「已購入，真希望趕快見到妳」、「我的D槽女神終於要回歸了」、「女神怎麼這麼可愛」，吸引超過11萬人按讚。

事實上，明日花綺羅過去曾以甜美又精緻的外表與G級火辣好身材推出多部經典作品，創下驚人的銷售數字，甚至跨足電影圈與「I級小隻馬」木天純一同飆戲，讓她在「暗黑界」奠定不可撼動的地位，也因此有了「暗黑女神」的封號。而去年2月丟下「隱退震撼彈」的她，卸下AV女優身分後便專注於醫美SPA、內衣品牌、時尚服飾、美妝產品及高級酒店等個人事業上，不久前還曾擔任模特兒登上伸展台，甚至為了個人經營的高級酒店化身媽媽桑，親自挑選偶像級的小姐，多角化的經營模式讓她成功轉型成為女性企業家。