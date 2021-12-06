A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）說，空軍亟需汰換過時的軍機，以致力研製現代軍機，來對抗迅速現代化的解放軍。

據《防務新聞》（Defense News）5日報導，肯達爾4日在雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）中提及， MQ-9「死神」（Reaper）無人機、部分C-130運輸機，較舊型的空中加油機和A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機等，都算是老舊軍機。近20年來，它們雖然在中東反暴亂任務中發揮效用，但在和中方的衝突中將會很吃力。

「要是不能威脅中國，」他說，「那何必要它？」肯達爾強調，中方正致力朝擊敗美國高價值軍武的方向現代化，雖然為數還相當少，但如今美國必須加以回應。而他直指，美國空軍平均機齡約30年的老舊機隊，成了拖累空軍的錨。

他感嘆道，長久以來，美國空軍一直設法淘汰如A-10等「廢鐵（old iron）」，但結果卻遭遇不希望當地人失去工作的議員抵制。

另一方面，美國空軍總參謀長布朗（Charles Q. Brown）也強調，淘汰一些較老舊的軍機，是讓空軍引進更多F-35，還有其他較新戰機的方式。當布朗被問及，在五角大廈2023年預算提案中，必須做出哪些選擇時，他回答道，要決定放棄哪些東西，還有要如何從現有戰力提升到未來戰力，真的得做出很棘手的決定。

MQ-9「死神」（Reaper）無人機

近20年來，美國空軍主要在中東等較容易的環境下執行任務，不用擔心擁有先進防空系統的對手。但在面對如中國等勁敵時，一切都將改變。布朗強調，在較具挑戰性的環境中，包括部分戰機，情監偵（ISR）軍機和指揮控制機等可能並不合用，而那些較老舊，或是維修費用高昂的軍機，可能也會在考慮汰換的行列內。