電子零組件廠信邦(3023)前11月合併營收為235.2億元，創下歷年同期新高，儘管第1季為傳統淡季，信邦表示，明年第1季將力拚比今年同期好；歐系外資看好信邦強勁獲利成長趨勢，給予信邦目標價335元，信邦今天股價逆勢收紅。

受惠於醫療、綠能及工業應用需求強勁，信邦11月合併營收為22.51億元，月增6.11%，年增成長7.18%，創下單月歷史新高；累計前11月合併營收為235.2億元，較去年同期成長18.29%，為歷年同期新高。

信邦表示，明年第1季將力拚比今年同期好。

歐系外資最新報告指出，信邦從2012年起從NB線材廠轉型為汽車、工業應用、綠色能源、醫療健康和通訊5個主要行業連接線及連接器解決方案廠，雖然綠能產品銷售在2021年下半年趨緩，但2022年/2023年，隨著全球離岸風電市場加速增長，且信邦從連接線束供應擴展到組裝，我們預計風電銷售將恢復增長，搭配太陽能、汽車和工業應用長期上升趨勢，將有助於進一步增長，我們對信邦2022年/2023年獲利增長前景看法比普遍預期更為樂觀，我們認為信邦身為領先合格供應商優勢，可望幫助信邦擴大在利基市場產品/服務供應市場，給予信邦「買進」評等及目標價335元。