白宮疫情應對小組前顧問斯拉維特（Andy Slavitt）周一表示，對於尚未接種疫苗的人而言，Omicron新冠變種病毒構成的風險較大。他並表示有充分理由可以相信現有疫苗仍將「非常有效」。

斯拉維特在接受媒體訪問時表示：「我們可以確定的是，對於未接種疫苗的人來說，這是一種危險的變種病毒」。

他並表示，我們必須了解的是Omicron是否、以及如何在Delta變種病毒主導的環境中傳播。

斯拉維特曾在拜登總統的新冠疫情應對小組中擔任高級顧問，並曾在歐巴馬政府時期負責「醫療照護與醫療救助服務中心」（Centers for Medicare & Medicaid Services）。

世界衛生組織（WHO）表示，最早在印度發現的Delta變種病毒仍佔目前大多數的感染病例，而最先由南非科學家發現的Omicron變種病毒現在已經入侵至少46個國家。

專家們擔心具有異常大量突變的Omicron變種病毒可能更具傳染力，科學家也正試圖了解現有疫苗預防Omicron重症的有效性。斯拉維特表示：「我們有充分的理由相信現有的疫苗仍是有效的，且有了加強劑，它們會非常有效。不過藥廠還是展開了相關研究」。

新冠疫苗公司輝瑞、BioNTech、莫德納、嬌生和阿斯特捷利康（AstraZeneca）都宣布他們已著手調查和測試Omicron變種病毒。斯拉維特表示，如果有需要，未來幾個月內、在Omicron疫情開始明顯升高之前，可能就有新版的疫苗可用。