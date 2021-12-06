港股6日開低走低。恒生指數低開1.46％，儘管早盤跌幅一度收窄，午盤過後跌勢再度加重。截至收盤，恒生指數跌1.76％，報23349.38點。國企指數跌2.14％，報8274.44點。紅籌指數跌1.05％，報3793.25點。

恒生科技指數跌3.34％，盤中刷新去年7月該指數推出以來新低。攜程跌13.21％，百度跌5.73％，阿里巴巴跌5.61％，網易跌4.73％。

類股表現方面，恒大概念股下跌，中國恒大跌19.56％，恒大汽車跌7.03％，恒大物業跌5.59％。

線上教育股下跌，卓越教育集團跌15.79％，思考樂教育跌9.17％，新東方線上跌9.55％，新東方跌7.95％。

汽車股下跌，理想汽車跌12.84％，五菱汽車跌11.05％，小鵬汽車跌7.96％。

中資券商股上漲，廣發證券漲2.79％，中金公司漲2.19％，中信證券漲1.83％。

稀土概念上漲，中國稀土漲16.88％，中國鋁業漲4.13％。消息面上，陸媒引述知情人士透露，大陸已批准成立世界最大的稀土公司，此舉旨在保持其在作為稀土全球供應鏈中的主導地位。