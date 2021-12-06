海軍「新一代巡防艦」計畫全案延宕3年，海軍參謀長蔣正國日前在立法院坦言，全案時程可能往後挪，構型也可能改變。台海安全研析中心主任梅復興指出，軍方規畫興建8艘2000噸至2500噸的輕型巡防艦，並分為防空與反潛兩型各4艘。對於「震海計畫」生變，外界好奇海軍是否可能透過美國租賃法案，取得退役神盾艦，軍媒全球與航空網站主編施孝偉直言，若要接手4-6艘神盾艦，可能要先汰除6艘諾克斯級巡防艦及4艘基隆驅逐艦。

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對於代號「震海計畫」的新一代巡防艦規畫可能生變，施孝偉11月底接受Youtuber網紅「RJ台灣台」專訪，回應網友提問「海軍鎮海計畫若最後成不了，是否還有其他大型作戰艦的採購計畫」，他表示，有個前提必須先說就是，錢是軍購案一切的根源，沒有錢真的很難有所推動。

對於美國是否可能透過「租賃法案」，將退役船艦轉移給國軍一部分？他認為，美國就算肯轉移，國軍也很難多要，已海軍現況而言，把4艘基隆級艦作汰換，甚至6艘諾克斯級也要一併汰除，才有可能接4-6艘神盾艦(提康德羅加級Ticonderoga-class或伯克級Arleigh Burke class)，或接4艘巡洋艦、2艘驅逐艦，若要轉型成4艘巡洋艦4艘驅逐艦，海軍可能沒有這個預算去接裝和維持，且艦隊減員的規模，可能還要更大。

他也坦言，海軍為了接裝100套岸置魚叉飛彈系統，正想辦法做人力調配，因此要接神盾艦這，並不光是錢的問題而已。

至於是否暫緩4500噸新一代飛彈巡防艦案，改建2000噸至2500噸的輕型巡防艦？國防部長邱國正今(6日)在立院備詢表示，任何一個建案都會全般考慮，但此案八字沒一撇。