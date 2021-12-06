女星熊熊（卓毓彤）日前在網上透露正在開啟凍卵之路，不吝嗇分享打針行程的熊熊，今（6日）則在IG曬超音波照，她開心宣布好消息：「我的卵泡寶寶終於長大了 難怪我就覺得肚子變圓了」，熊熊雀躍說：「第一次變胖這麼開心」，也讓她期待屆時動手術可以取出更多卵。

35歲熊熊看中醫發現身體偏寒、卵巢發黑，還被警告「如果再不好好保養，可能會生不出小孩」，加上熊熊身邊還沒有合適對象，於是她決定要去凍卵，而熊熊稍早則在網上曬出超音波照，她一發文就直呼：「今天是值得紀念的一天，我的卵泡寶寶終於長大了，難怪我就覺得肚子變圓了」，原來熊熊自從11月25日到今天總共打了20幾針，本來8顆只有1顆成熟，現在不但不只如此、且還都長大了，也讓熊熊期待手術當天可以取出更多卵。

雖然熊熊的體重從44.6到現在46.3公斤，不過她也提到：「但醫生說卵泡每一顆都有水份跟重量，所以打排卵針會出現暫時性水腫的問題，等到取卵手術結束就會恢復正常」，熊熊更是興奮說：「第一次變胖這麼開心」，而熊熊回憶凍卵歷程，也讓她不禁感嘆，無論是凍卵、人工受孕或是自然懷孕，女生真的都太辛苦了。

熊熊發文吸引網路紅人董仔留言為她打氣：「辛苦了」，而育有2子1女的女星黃小柔也現身：「真的辛苦了，為了熊寶寶，抱～」，還釣出熊熊回應：「以你為目標」。