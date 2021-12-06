「港湖女神」高嘉瑜遭到林秉樞施暴引發關注，民進黨立委范雲捲入其中爭議，如林秉樞母親告別式為林秉樞向總統府要輓聯。高嘉瑜案爆發後，范雲又呼籲防制侵害性私密影像盡速立法。對此，宅神朱學恒除日前表示「嚴厲譴責，但幫他跟總統要輓聯」，今(6)日再批范雲「要不要臉啊」。

民進黨立委范雲日前表示，係透過其他立委認識林秉樞，但她為林秉樞母親告別式，向總統府申請總統電子輓聯一事，立即引發社會議論；宅神朱學恒今日再批表示：「范雲真是我看過最精采的女權之寶」。

朱學恒指出：「民進黨內部誘姦、強姦、權勢性交的都不敢講話，家暴犯他家靈堂上的輓聯還是你跟蔡英文要來的也沒為自己為虎作倀道過歉，第一時間馬上來蹭要修法」。所以，朱學恒重話提問：「要不要臉啊，范雲？」

范雲是在12月3日邀婦女團體召開記者會，共同譴責家庭暴力的施暴者，呼籲防制侵害性私密影像盡速立法，法務部目前提出的法案還有所不足，沒有處理到刪除、下架和保護被害人這三大訴求，呼籲行政院盡快提出完善法案。范雲指，高嘉瑜事件凸顯被威脅散布性私密影像是新型態犯罪，但目前僅法務部將「性私密影像罪」及「深度偽造合成影像罪」等，納入刑法修正草案送入行政院，且只處理刑責，並未回應被害人刪除、下架影片，以及被害人保護的訴求。