市長林智堅除了圓「小慶」媽媽的球鞋心願外，同時也加碼送給小慶1雙新球鞋、外甥們的籃球、拼圖等，還另贈1萬元禮券，盼幫助小慶一家。（陳育賢攝）

新竹市政府年終「心願卡」弱勢家庭孩童圓夢行動近日啟動，讓孩子寫下心願，民眾或企業認領助圓夢，市府今年預計將完成640位孩童圓夢禮物，市長林智堅也親自帶圓夢禮物先造訪3戶家庭，其中13歲男孩小慶希望幫媽媽買雙新球鞋，超暖心願望也令林智堅紅了眼眶。

市府社會處表示，林智堅日前已先訪視3戶家庭，並化身耶誕老人完成孩童心願。其中，13歲的小慶家境貧寒，雙親還得照料中風舅舅、4名外甥，小慶自國小起會照料中風舅舅，包含餵飯、換尿布等，也會照顧不到2歲的外甥女，這次連「心願卡」的願望第一時間也是想到家人。

小慶心願卡寫到「因為媽媽總是買我們需要的東西，一直沒有時間去買自己的鞋」，他許願，「想要1雙女生球鞋送給媽媽」。

因此，林智堅這次特別帶著禮物前往訪視小慶一家人，小慶媽媽讀到小慶寫的心願卡時馬上感動到哽咽，她說，小慶從小就很貼心、懂事，還曾向她說「沒關係，拿我的零用錢去買東西」，每次從學校拿到水果、老師送的零食，回家都直接拿給她。

而小慶自己則是認為這些都是「小事」，老師覺得小慶這麼孝順，值得與同學們分享，每次都被小慶拒絕，他都說「這又沒什麼」，而小慶的暖心願望也令在場的林智堅紅了眼眶。

林智堅說，小慶懂事又貼心，他了解小慶心願，這次特別為小慶一家帶來禮物，除了小慶媽媽的球鞋心願外，同時也加碼送給小慶1雙新球鞋、外甥們的籃球、拼圖等，還另贈1萬元禮券，盼幫助小慶一家。而小慶代表領禮物時，直說又沒有許自己要球鞋跟禮券的願望，實在很意外，沒想到自己也有禮物，很謝謝市長。

另外，9歲小嘉為單親爸爸扶養，家中經濟貧寒，小嘉姊妹心願只想要球鞋與書包，由於小嘉姊妹都喜歡畫畫，此次林智堅除了帶著書包與球鞋禮物外，也加碼贈送色鉛筆、素描本，讓小嘉姊妹盡情畫畫。

社會處表示，除了企業外，市府也邀請民眾加入心願卡圓夢行列，有興趣的民眾可至SOGO新竹店、遠東巨城購物中心、新竹大遠百、台灣迪卡儂、藍印子親子館、大魯閣湳雅廣場、愛買新竹店、大潤發湳雅店、愛兒悅親子生活館及晶品城購物廣場等洽詢。