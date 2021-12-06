「毬．織－吳黃貴香、吳品慧母女纖維創作聯展」，即日起在裕珍馨大甲三寶文化館登場。（陳淑娥攝）

台中大甲人吳黃貴香曾是絲襪花老師，2013年接觸到日本傳統工藝手鞠毬，與女兒吳品慧一起學做，她上網自學，陸續完成100顆獨一無二手鞠球，極具巧思。母女倆在裕珍馨大甲三寶文化館舉行「毬．織－吳黃貴香、吳品慧母女纖維創作聯展」，即日起歡迎民眾前往參觀。

吳品慧回憶說，小時候，母親會親手縫製洋裝給她穿，還教她鉤織小花片，國中時迷上中國結藝，高中求學寄宿在大甲外婆家，外婆坐在藤椅上幫舅舅的西裝店做疏縫，她終於明白自己為何熱愛手工藝，原來是「遺傳基因」。

吳品慧從事室內設計15年，認識纖維工藝的領路人尤瑪‧達陸老師，一路跟著學習梭織，從此結下不解之緣，之後學習羊毛氈及雙重織技藝、纖維處理和天然染色以及藤竹編等，由於是美術工藝科本科生，更能將繪畫用梭織方式創作。

在20多年前絲襪花流行時期，吳黃貴香曾是教做絲襪花老師，2013年接觸到日本傳統工藝手鞠毬，母女倆一起學做手鞠毬，吳黃貴香學習求知慾很強，上網找教學影片自行鑽研，一顆顆色彩繽紛的手鞠毬陸續完成。

手鞠球是用彩色絲線編織而成，變化出絢爛繽紛的和柄紋樣，非常注重美感，講究圖案設計、配色及線材。日本古時候，母親會在女兒出嫁時送上鞠球，一針一線把思念和祝福編織進去。

裕珍馨文化基金會董事長陳裕濱表示，「毬．織－吳黃貴香、吳品慧母女纖維創作聯展」即日起登場，吳黃貴香將展出100顆不重覆花樣手鞠球，吳品慧則有18件編織創作品亮相，這是三寶文化館第一次母女聯展，是一場讓人感動的展覽，歡迎民眾攜家帶眷前往欣賞。