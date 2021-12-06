施打第一劑的民眾陳小姐表示，之前兩次預約疫苗，都因為身體臨時不舒服無法接種，今天經過板橋車站看到新北市設置疫苗接種站，立刻前往接種。（新北市衛生局提供）

民眾到板橋車站接種莫德納疫苗，可獲贈環保袋，內有垃圾袋、面紙、口罩、清潔海綿等日常用品。（陳慰慈攝）

新北市衛生局昨起安排亞東醫院專業醫療團隊進駐新北歡樂耶誕城，在市政府2樓西側公共迴廊設置機動疫苗接種站，讓民眾隨到隨打莫德納疫苗，至明年1月2日；今起至10日在板橋車站站B1大廳（旅遊服務中心前）加開機動疫苗接種站，每天下午4時30分到晚間8時提供莫德納疫苗第一、二劑及第三劑施打服務，接種就送環保袋，內有垃圾袋、面紙、口罩、清潔海綿等日常用品。

衛生局長陳潤秋表示，新北5日首創在大型節慶活動歡樂耶誕城設站接種疫苗，第一天有81人完成接種，其中第一劑佔21人、近26％，第二劑和第三劑各有30人；6日全聯板橋大觀店接力設站開打，今上午就有68人完成接種，其中第一劑就多達32人、佔比47％，第二劑34人、第三劑2人。

陳潤秋說，施打第一劑民眾表示，因為忙碌或不會預約等種種原因錯過施打，因此就近設站、隨到隨打的便利性，能讓更多民眾儘速完成完整疫苗接種，這對於提升個人及群體保護力都有非常大的幫助。

衛生局指出，7日起IKEA新莊店、8日起板橋大遠百、9日起家樂福板橋店、12月10日起家樂福新店店的機動疫苗接種站也將陸續開打，呼籲還沒完成兩劑疫苗接種的民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種疫苗，不需預約隨到隨打，不僅能保護自己也能保護家人。