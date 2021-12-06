國民黨立委吳怡玎辦公室推出的「我的寶寶不吃萊豬」購物袋人氣夯，被民眾搶購一空。（吳怡玎辦公室提供）

12月18日四大公投最後階段，國民黨在全國各縣市舉辦大型造勢宣講活動，推廣「四個都同意」。國民黨立委吳怡玎5日於高雄舉辦上千人大場造勢，會中亮點除了宣講陣容外，民眾更搶購吳怡玎辦公室設計的反萊豬小物「我的寶寶不吃萊豬」文創購物袋，被民眾搶購一空。

吳怡玎在上個月9日推出1000個「我的寶寶不吃萊豬」文創購物袋，辦公室自行設計網站於網路銷售，在短短兩天時間，實體與網路通路就把1000個袋子銷售一空，只能緊急再加印一千個，沒想到12月2日在網路重新上架，12月3日就把庫存預定的500個又銷售完畢，剩下的庫存在反萊豬宣講活動上也馬上被民眾搶購一空。

吳怡玎表示，除了「反萊豬文創購物袋」以外，國民黨各級民代與參選人也有許多創意文宣，例如台北市議員張斯綱、文傳會副主委黃子哲也有推出4項公投宣傳貼紙，另外也有支持四大公投的支持者推出「GOOD pig GOOD life」反萊豬LINE創意貼圖，都有大量的索取與銷售，顯示網路世界不再是民進黨的專利。

吳怡玎與國民黨高雄市黨部於5日聯合舉辦四個都同意高雄說明會，民進黨也同時間於鳳山「尬場」公投宣講，雙方較勁意味濃厚。