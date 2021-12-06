受制塞港及油價、塑化報價回檔趨緩影響，台塑四寶營收續揚力道受阻，但因量能支撐，11月營收仍延續高檔態勢，合計營收1515.7億元，月減1.8％，並較去年同期明顯躍進，年增48.4％。台塑（1301）、南亞（1303）同寫歷史第三高。

影響所及，台塑四寶前11月營收悉數強勢成長，台塑、台化（1326）及台塑化（6505）年增47～49％，南亞更在電子材料火熱助攻，累計營收年成長53.9％。

台塑因歐美及近洋港口壅塞，AN、PVC及液鹼部分訂單延至12月交運，銷售減少7.6億元，但大陸石化同業因能源政策停工或降產，市場供給減少，銷售價差增加6億元；11月營收245.24億元，年增34.65％。前11月累計營收2483.99億元，年增49.54％。

南亞表示，11月因比較基期已高，加上BPA同業定檢完成，價格回檔，而下游環氧樹脂產品也反應成本調降售價，導致營收減少，11月營收360.5億元，月減3.8％，年增37.01％；前11月營收3771.26億元，年增53.92％。

台化11月雖因台灣醋酸及台化出光結束定檢，開工率增加，但受油價震盪回檔，市場供應寬鬆及新型變種病毒擴散增加疫情不確定性等因素，市場保守觀望，依剛需採購，銷售價差減少；11月營收316.32億元，月減0.4％，年增32.15％。前11月營收3345.37億元，年增47.34％。

台塑化指出，11月煉油事業受外銷船期及油品計價周期影響，業績收月減3.4％，烯烴事業則因銷量減少，業績月減1.6％；11月營收593.68億元，月減1.8％，年成長76.31％。前11月營收5591.2億元，年增49.21％。