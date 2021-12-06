台灣布農族的八部合音，不但在國內名聞遐邇，甚至聲名遠播國際，詎料，莫拉克八八風災之後，高雄市巴楠花部落中小學不僅設備器材嚴重短缺，師資教育更是不足，由拾穗扶輪社發起「高雄市巴楠花部落中小學音樂文化原夢計劃」，加上高雄市多個扶輪社共同參與贊助，6年累積達160萬元，希望培育偏鄉孩童的音樂天份，讓更多人聽見「原汁原音」，瞭解音樂文化傳承的重要意義。

2021-2022年度「高雄市巴楠花部落中小學音樂文化原夢計畫」，6日在杉林區高雄市巴楠花部落中小學藝能中心，舉辦成果發表暨捐贈儀式。

拾穗扶輪社長顏雅玲表示，由拾穗扶輪社發起，高雄市多個扶輪社共同參與贊助的「高雄市巴楠花部落中小學音樂文化原夢計劃」，今年邁入第六年，前身為高雄市杉林區民族大愛國小的「高雄市巴楠花部落中小學」，原校址曾為莫拉克八八風災所毀，災後為教育局核定為原住民重點重建學校。

顏雅玲指出，台灣布農族的八部合音，不但在國內名聞遐邇，甚至聲名遠播國際，音樂文化築夢計畫緣由，主要是讓渴望想學音樂的布農族原住民小孩，學習樂器，並邀請部落長老協助教導布農族八部合音，希望藉由弦樂樂團與合唱團的合作，讓更多人聽到臺灣布農族八部合音的美妙音樂，也希望藉由學習樂器過程，讓多數俱備音樂天賦的山區小朋友，發揮所長，建立信心。

她說，拾穗扶輪社6年前與教導孩童音樂的大提琴家蔡福桂老師合作，在得知偏鄉孩童在渴望學習音樂路上，困境重重，不僅設備器材嚴重短缺，師資教育更是不足，齊心協力奔波籌措，為原住民孩童發聲，改善音樂教育環境。

顏雅玲指出，自2016年至2021年，拾穗扶輪社與高雄市東區、東北、中興、啟禾、港灣、鳳山南區和台北華山等扶輪社，眾多社友的延續努力下，6年總共捐贈160多萬元，挹注部落小孩的音樂學習，展現音樂天份，甚至參與多場的對外表演邀約，終極目標則是與國際社團及知名樂團合作演出，與世界接軌。

她說，6年來的持續募款關懷中，在孩童們臉上，看到自信的表情，看到音樂對孩子身心的有效鼓舞，相當令人欣慰。