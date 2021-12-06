台中市第二選區立委補選攻訐言論不斷，國民黨參選人顏寬恒，6日出席烏日區南里里風雨球場啟用典禮，會後針對餐會事件回應，顏寬恒質疑民進黨公投的宣講，帶著候選人參加每一場次，那請問「我的對手（指林靜儀）」有沒有參加這些有餐飲、炒米粉的公投宣講。

針對執政黨舉辦的公投宣講會，為林靜儀拉抬聲勢，是否公私不分？顏寬恒指出，對手指控民眾自發性的炒米粉，涉嫌賄選，大動干戈，大批人馬，押人取供，兩天三處地點偵辦，疲勞轟炸，讓人心生畏懼，企圖要讓他的支持者和志工們「手軟腳軟」。

而且民進黨利用公投的宣講，用黨的預算，甚至是政府的預算辦公投宣講時，帶著候選人參加每一場次，那請問在選區內外「我的對手（林靜儀）」有沒有參加這些有餐飲、炒米粉的公投宣講，到底有沒有構成賄選，宣講內容，有沒有幫我的對手，拉抬造勢？

林靜儀對此否認，表示並未出席保生大帝的宗教聚會，以及與六、七十人的青年聚會，要將若將保生大帝會員大會誣指為輔選，是對保生大帝不太禮貌；呼籲對手不要模糊焦點，大家質疑的是他們的輔選餐會，已超出競選活動的所謂「點心」的一般認知，而刻意將她受邀出席所參與喜宴、會議都混為一談。

顏寬恒則反擊指出，林靜儀醫師、賴清德副總統、台中縣前縣長廖永來等人，日前受邀到沙鹿一家餐廳，且須憑邀請函才能參加的所謂的「黨務會議」或「親民座談」現場約有60位不知什麼身份的人？有沒有餐會、有沒有餐盒？接著還參加在一家在清水的餐廳的千人宴，雖是宗教團體舉辦，但會場中大螢幕的內容卻是民進黨主張的公投案，他們也編了5千8百萬要到處宣講，那這千人宴，吃的是炒米粉還是龍蝦宴，有沒有涉及賄選？