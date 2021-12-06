連鎖速食業者肯德基宣布漲價，12月7日起將調整部分餐點售價，其中主餐類部分商品調幅3-10元，甜點、點心類部分商品調幅2-5元，民眾常買的炸雞、蛋撻單點調幅分別為5、4元，仍有半數產品價格不變。

台灣肯德基調整價格，主餐類13個品項產品售價調幅為3-10元：炸雞類產品單點調升5元，套餐與XL套餐調幅10元；台酒花雕紙包雞單點、套餐與XL套餐調幅10元；經典A餐、派對B餐多人桶餐，平均每塊雞調幅3元；漢堡類及墨西哥莎莎霸王捲個人套餐與XL套餐調幅5-6元。

甜點、點心類3個品項產品售價，調幅為2-5元：原味蛋撻單點調幅為4元；Ｋ酥雞翅一份(2支)與薯條調幅為2-5元。

超過半數產品價格維持不變，包含主餐類10項單點、套餐類5品項、$59 ABC 優惠、早餐全品項、飲料全品項、點心6品項維持不變

主餐類共10項單點價格維持不變：花生熔岩咔啦雞腿堡、花生培根咔啦雞腿堡、咔啦雞腿堡、紐奧良烤雞腿堡、墨西哥莎莎霸王捲、正北平雞肉捲、上校原味脆腿堡、八塊上校雞塊、上校私廚烤雞腿溫沙拉、凱薩烤地瓜沙拉。

套餐類共5個品項價格維持不變：其中上校原味脆腿堡套餐、8塊上校雞塊套餐維持99元，正北平雞肉捲套餐維持119元。