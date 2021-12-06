民進黨中執會日前將地方首長提名授權黨主席徵召，前台南縣縣長蘇煥智今天表示，將權力完全交給黨主席很糟糕，蔡英文權力變超大，未來將使國會監督能力全部淪喪。他也批評民進黨執政後，黨政軍非但未退出媒體，反而越搞越大。

蘇煥智今天接受《震傳媒》資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到民進黨2022地方大選提名制度表示，民進黨初選被沒收，只有全台7％人口的地方辦初選，蔡英文任內除了衛福部長陳時中以外，沒有透過其他部會首長，培養出足夠政治能量的人，來參與地方選舉。

他認為，2次執政應該是民進黨培養人才，打縣市首長很重要的舞台，但現在任用的都是聽話的人，沒有政治能量，也不講真話、不貼合民意，中央表現不理想。

蘇煥智提到，民進黨初選以往都殺到見骨，原因之一，就是採取全民調，大家就殺到刀刀見骨，抹黑、挖弊端等情況就變得相當激烈。蔡英文執政後想採取協商機制，初選公正性又發生質疑。

蘇煥智表示，現在把權力完全交給黨主席很糟糕，變成派系要跟黨主席協商，而主席權力一把抓，把派系都擺平。以正國會為例，原本要抗議，因為游錫堃、林佳龍都是正國會大老，蔡英文講話他們都很難拒絕，所以後來也就不了了之。

蘇煥智指出，以上種種原因讓黨主席，特別還是現任總統的蔡英文，權力變超大，每個派系都要看總統臉色，且不只是現在的直轄市長或是縣市首長提名，將來不分區立委也會更慘。

他說，以後每個人會變得都很聽話，而且政治歷練很低，變成只會舉手而已，進而使國會監督能力全部淪喪，「變成黨主席權力越來越大，黨的意見就沒有了。」媒體影響力也很大，像是湧言會等，也導致蔡英文權力甚至超過前總統陳水扁。

蘇煥智指出，媒體大老指揮派系，在幕後操控小弟去對派系動手腳，只要不當中常委就好，所以目前湧言會被認為是被「海董」林崑海訓練出來的黨羽，海董本身做房地產，政商關係良好，地方首長也基於媒體關係，都會巴結，所以現在媒體非但沒退出，反而越搞越大。

他認為，初選的好處，就是會逼現任者更謹慎，至於如果有初選，會不會影響台南市長黃偉哲拚連任選情？蘇煥智說，民進黨過往透過初選贏的人，把現任者換下來，幾乎都很少有機會當選，風險很高，但陳水扁時代確實有人這樣做過，而且還順利當選。