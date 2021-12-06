吉源-KY(8488)下午舉行法說會，今年Q3、Q4陸續調漲價格，毛利率可望漸增，明年度在兩片觀新產能的加入，及產品價格持續調漲下，營運將再添新的動能。董事長特助林子閔說，金屬包裝容器這個產業今年上半年因成本飆漲、轉嫁比較慢，看起來辛苦，不過，現在客戶對調漲價格接受度蠻高的，目前產業秩序也比較好，沒出現削價競爭，明年無論是價格還是市場都正面看待，加上第2條產線的貢獻，營運將會有新動能。

馬口鐵今年大漲，由以往的每噸7000人民幣，飆漲至今年的1.1萬人民幣，鋁材也跟著飆漲，林子閔說，公司生產成本大增，雖然可以轉嫁客戶，但會有時間差，3片罐因市場穩定，調價的時間差會落在半年後，不過，兩片罐因市場需求活絡，手中的客戶有一半是每個月再調整報價。他說，今年市場的需求不管是量還是價格都還不錯，應該可回到疫情前水準，但成本壓力很大，不過，若由逐季數字來看，都在漸漸的提升及改善。

吉源在廣東兩片罐第二條產線，第一階段投入台幣6億元，剛開始年產能由5億罐開始向上提升，法人估，明年可望增加4~5億元的營收貢獻。第二階段，待產線穩定後，再投入2~3億元台幣，這部分產能將針對500亳升的兩片罐為主，預估今年年底前，設備安裝完成試產，現階段客戶也接觸的差不多了，另外也有新的客戶，將成為明年營運新動能。