高市府依據鹽埕區公園用地公共設施服務水準檢討，尚缺1.76公頃，於是將城中城大樓現址變更為公園用地，以充實鹽埕老舊社區的公共設施與開放空間。（高市都發局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄城中城大樓10月燒毀經鑑定為危樓，市府11月提出「公益性跨區區段徵收」方案，保障原住戶及所有權人居住權及財產權。都發局啟動鹽埕與前金都市計畫區之迅行變更程序，都市計畫細部計畫書、圖6日起公告上網，同步公開展覽至2022年1月5日止。

日前地政局表示，已取得城中城逾8成土地所有權人同意、辦理跨區區段徵收。高市府依都市計畫法第27條第1項第1款「因火災遭受損壞時」規定，地方政府得辦理都市計畫迅行變更，同步啟動「變更高雄市都市計畫（前金、新興、苓雅地區）產業專用區細部計畫案」及「變更高雄市都市計畫（鹽埕地區）細部計畫第四種商業區為公園用地案」兩個都市計畫細部計畫變更案。

都發局長吳文彥表示，在前金區七賢國中舊址的變更細部計畫草案，將東側約1.2公頃土地做為跨區區段徵收抵價地，及提供社會住宅公益設施。區段徵收抵價地區位，劃設為第2種產業專用區，容積率630％。跨區區段徵收範圍臨市中一路、賢中街一側，規劃為社會住宅基地，容積率490％，兩土地未來均可做海洋觀光相關產業、商業及住宅。

鹽埕地區的變更都市計畫草案，依據鹽埕區公園用地公共設施服務水準檢討，尚缺1.76公頃，於是將城中城大樓現址變更為公園用地，以充實鹽埕老舊社區的公共設施與開放空間。

都發局表示，細部計畫書、圖自6日起公告公開展覽至2022年1月5日，23日上午10點將於前金區公所、下午2點30分於鹽埕區公所召開說明會。公展期間任何公民或團體如有建議或意見均可書面提出，供都市計畫委員會審議參考。

此外，國家住宅及都市更新中心將出資約計30億元，興建600戶社會住宅以及1500坪社福設施與1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住以及在地青年與企業創業辦公使用。