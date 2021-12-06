亞灣新創園區暨5G AIoT專案辦公室6日啟用，高雄市長陳其邁陪同總統蔡英文及經濟部次長林全能出席，陳其邁感謝蔡總統大力協助推動亞灣5G AIoT新創園區，行政院承諾5年內投入超過100億元，給予高雄科技發展、產業轉型最佳的契機，高市府將加速5G AIoT應用服務的推動，讓高雄藍海策略、未來市場迎向全世界。

總統蔡英文致詞表示，亞灣5G AIoT新創園區的成立，是中央與地方全力合作的成果，園區內從5G的技術、新創公司、系統整合商到平台業者，已經吸引7家國際級的加速器、上百家業者進駐，未來，將招募國內外新創企業落地生根，並以5G AIoT為發展重點，推動南台灣新創產業，打造國際級創業中心。

高雄市長陳其邁指出，5G AIoT跟半導體產業鏈，是高雄未來發展的兩大主軸，專案辦公室在新創產業踴躍進駐下，已經額滿，高市府規劃在85大樓，籌設新創園區的第二基地，成功大學智慧半導體及永續製造學院、以及中山大學的國際金融學院，也都將落腳在亞灣區，產官學的串連，將打造亞洲新灣區成為台灣5G AIoT在觀念、商業模式與服務中最完整的驗證場域，帶領高雄乘著海風飛往全世界。

他說，高雄隨著台積電、微軟、中華電信等大廠進駐，正從重工業城市快速轉型，擁有亞灣新創園區、橋科及路科，將北接台南科技園區、南連未來屏東科學園區，引領南方發展的科技廊道已陸續到位，在中央地方共同協力下，大南方產業聚落串連將領航台灣下一個世代的產業與經濟。

經濟部表示，「亞灣新創園區」，已招募42家5G AIoT、智慧娛樂等智慧運用的優秀新創團隊進駐，包括思納捷、肚肚、南瓜虛擬、杰悉科技等，藉由完備的創業環境與投注資源輔導，幫助新創拓展市場以及接軌國際。

經濟部指出，該園區目標是是對接產業創新需求，秉持企業參與新創（CSE）精神，透過以大帶小的企業與新創合作，促成新創產品或技術實質落地。未來更將攜手國際級加速器、國內外企業大廠與國營企業，鏈結國際人才、資金、技術及市場，打造大南方首屈一指的創業平台。

至於「亞灣5G AIoT創新園區專案辦公室」，則將專注產業研發成果落地，在亞灣5G AIoT實證場域進行實證及商業應用，同時結合政府補助資源如A+企業創新淬鍊計畫平台，加速推動廠商技術落地，投資高雄。