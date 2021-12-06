為積極防範國際疫情嚴峻及新型變異株威脅，降低社區傳播風險，自2022年1月1日起，勞動部訂定之職業訓練因應COVID-19防疫管理指引適用之訓練單位均須配合指揮中心強化COVID-19疫苗接種規範，以嚴守社區防線。

辦理職業訓練之工作人員，提供服務前應符合指揮中心規範之下列原則：

一、所有工作人員/從業人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供3日內抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性證明。

二、倘人員曾為COVID-19確診個案，且持有3個月內由衛生機關開立之解除隔離通知書者，可暫免檢具COVID-19疫苗接種證明。惟於首次服務前，仍應提供3日內PCR檢驗陰性證明，並應於解除隔離滿3個月後，儘速完整COVID-19疫苗接種。

三、倘人員經醫師評估且開立不建議施打COVID-19疫苗證明者，於首次服務前，應提供3日內PCR檢驗陰性證明，後續須每週1次抗原快篩（含家用快篩）或PCR檢驗陰性後，始得提供服務。

為確保辦理職業訓練之相關從業人員自111年1月1日起能符合上開規範，請各訓練單位鼓勵未完整COVID-19疫苗接種之工作人員，儘速於110年12月17日前完整接種疫苗2劑。勞動部勞動力發展署將配合強化疫苗接種規範修正防疫管理指引，經指揮中心核定後周知，同時將請所屬各分署、地方政府及職業訓練機構之直接監督主管機關加強查核，如訓練場所（域）尚有未完整COVID-19疫苗接種之人員，業者須限期改善，落實防疫措施，降低社區傳染風險。