在美國舉辦「民主峰會」前夕，中國反制手段愈趨積極。由中國人民大學重陽金融研究院主辦的《十問美國民主》研究報告發布暨研討會今天（6日）在北京舉行，報告全文共2.3萬字，以中、英、法、俄、西5種語言提出十個有關美國民主的問題，嚴厲批判美國民主對內引發社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動蕩、破壞國際秩序。

針對美國民主，報告提出第一個問題：美國民主是多數人的民主還是少數人的「民主」？政治學者史蒂文·希爾形容美國的「少數人統治像癌症一樣擴散」。權力為資本服務，越來越多政客不把選民的真正利益置於首位。諾貝爾經濟學獎得主保羅·克魯格曼指出：「比起想象中的民主國家，美國更像一個寡頭政權。」試問，當今的美國民主是否稱得上人民當家做主？

問題二：美國民主是實現權力制衡還是導致權力濫用？政治運行出現了「超級極化」，美國政客的手段遠超電視劇《紙牌屋》。接近八成的受訪民眾認為，政府腐敗是他們最擔心的事情。立法權、司法權、行政權被頻頻濫用，政治獻金、「政商旋轉門」等現象使得政客得以大肆斂財。調查顯示，美國人民對美國政府的信任度也已經「降至冰點附近」。

問題三：美國民主是增進民眾福祉還是加深民眾疾苦？基本生存權得不到保障。截至2020年底，有超過5000萬美國人面臨食物不足問題，該數字相比2019年增加了近50％。超過22萬人露宿街頭。貧富差距愈演愈烈。估算顯示，美國家庭財富中位值近20年都沒有實際增加。最富有1％的美國人掌握約43.27萬億美元的財富，是最底層50％的美國人財富總和（3.03兆美元）的14.3倍。著名經濟學家斯蒂格利茨指出：「美國議員依賴1％的錢連任，為1％的人服務，甚至離任時再靠1％的人賞賜。」

問題四：美國民主是捍衛自由還是妨害自由？「超載自由」導致牽扯精力、浪費資源的文化戰爭，「可能導致民主幻滅」，也「耽誤了美國防疫，正在殺死美國人」。虛偽的言論自由通過社交媒體，傳播虛假信息，放大仇恨和極端情緒。皮尤研究中心的一項調查顯示，64％的美國人認為，社交媒體對美國走向有負面作用。

問題五：美國民主是保護人權還是侵害人權？統計數據顯示，每年有3.8萬餘人的死與槍擊有關，其中20％為1至17歲的兒童和青少年。美國僅佔世界人口的4％，卻佔全球槍支自殺人數的35％。2020年針對亞裔的仇恨犯罪增加了150％。新冠病毒感染人數、死亡人數都遠遠位列全球第一。有人感嘆：「這是一場屠殺！」

問題六：美國民主是促進團結還是導致分裂？調查發現，52％的川普選民和41％的拜登選民認為紅藍州脫離聯邦、分開建國，對當下的美國而言或許是更好的選擇。美國正陷入一場「冷內戰」。認同「非裔美國人受到很多歧視」的比例，從2013年的19％增至2020年的50％。美國還存在著奴隸制的陰影。

問題七：美國民主是實現夢想還是帶來夢魘？美國人對美國夢絕望，以致很多人為美國夢寫訃告。59％的美國人認為，媒體和記者故意誤導人們。美國人對國家發展道路越來越悲觀。美國人對美國發展方向非常不滿意的人數由2017年的33％上升到2021年的50％。85％的美國人認為美國自身政治體系需要重大變革或徹底改革。

問題八：美國民主是改善國家治理還是導致制度失靈？兩黨間的相互爭鬥屢屢讓政府關門與停擺。聯邦政府與州政府的相互掣肘使得國家內部相互爭權內耗、聯邦政令不暢、基建難以推行。比如加州已經籌備高鐵建設超過25年，至今未完全開工。「坍塌」的災難應對、風險防範不力、救援賑災遲緩及官員作壁上觀不斷，甚至「美國聯邦應急管理局的種種文件都表達一個中心思想：別依靠我們」。

問題九：美國民主是給他國帶去發展繁榮還是災難動蕩？據估算，約有24.1萬阿富汗人在2002年戰爭後被殺；大概18.3萬至20.6萬名伊拉克平民死於2003年戰爭後的暴力；葉門現有約2070萬人（佔其總人口的71％）需要人道主義援助。美國是當今世界名副其實的「難民製造機」，至少有3700萬人因美國「9·11」事件後發動的戰爭而流離失所。

問題十：美國民主是維護世界和平發展還是破壞國際秩序？自1880年首次發動對外軍事干預以來，截至2017年，美國一共進行了392次對外軍事干預。美國建國以來，超過92％的時間處於戰爭狀態。美國在80個外國和殖民地（領土）維持著大約750個海外軍事基地。美國在2020年軍費支出為7780億美元，佔全球軍事支出總額的39％。中東、北非依然約有五分之一的人生活在衝突邊緣。「美國的貨幣，世界的問題。」

報告稱，民主是各國人民的權利，不是個別國家的專利。任何國家宣佈自己壟斷「民主」的定義或模式都是荒唐的。美國作為世界上唯一超級大國，歷史上較早推行現代民主制度，美國人民也為民主權利進行了長期的鬥爭。然而，近年來，美國民主卻逐漸蛻變，對內淪為少數人謀取私利的工具，侵犯人權，造成社會撕裂，對外成了美國維護霸權、干涉他國內政、破壞國際秩序的幌子和藉口。

報告指出，美國在「民主」的名義下，能夠體現其意志的卻是「錢主」「槍主」「白主」「媒主」「軍主」「藥主」。在美國，能做主的並不是人民，「一國六主，實無民主」。根據調查，美國之外57％的人表示，美國的民主「曾經做得很好，但最近幾年不行了」；另有23％的人表示，美國從來都不是其他國家的民主典範。

報告強調，民主是全人類的共同價值，世界上沒有唯我獨尊的民主模式，民主是豐富的、是多元的、是由各國人民自主選擇的多樣化道路，而非被迫強加的單一套路。建議美國政府在舉辦所謂「民主峰會」時不妨捫心自問以上十大問題。

這場研討會有來自包括美國在內的30多國駐華大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家大陸國內媒體記者現場與會。