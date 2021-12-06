民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，牽扯出網軍案外案，林秉樞被周刊查出名下戶頭可動用餘額高達2300多萬元。而此事雖未獲得林男方面證實，但外界對其財源十分好奇。前民進黨立委郭正亮分析，除了網軍之外，林可能還可以透過幫政治人物喬事情、認識企業家得到投資訊息和協助情蒐等方式獲得收入。

郭正亮今天(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，林秉樞的收入來源不只網軍，他認識這麼多政治人物，可能也幫人家喬事情，就會有喬的收入，人際關係那麼好，大概就是年輕的「喬王」之類的；認識企業家，搞不好會得到投資的訊息；還有就是協助蒐集情報，可能會從政治派系和國安單位收到情蒐的報酬，所以不要以為他只有網軍。

對於外界傳言林戶頭上的可動用餘額有2300萬元，郭正亮認為，這2300萬元可能有公帳，因為他沒成立公司，所以公帳和私帳會混在一起，都在帳戶上。其中有些可以報帳，有些不能報帳，但現在不知道真相為何，不過林秉樞的收入應該是多元的，不要低估他。

郭正亮指出，網軍的運作，要在競選期間才會獲得比較高的報酬，如果操盤縣市長，還涉及初選，價碼就不低，但和他有關的，現在浮上檯面的大部分都是立委，不可能有網軍操盤可以得到那麼大價碼。現在問題在於，不能說網軍違法，因為網軍不是公職，所以沒有財產來源不明罪的問題。

此外，外傳施暴民進黨立委高嘉瑜的林秉樞是國安局外圍人員，國安局澄清，相關說法均非事實，毫無證據、純屬臆測，請各界勿以訛傳訛。