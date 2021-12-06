吳汶芳今舉辦《生存法則》發片記者會，好友閻奕格送上「演藝圈生存三寶」麥克風、金磚枕頭以及自己站台力挺。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳今舉辦《生存法則》發片記者會，好友閻奕格送上「演藝圈生存三寶」麥克風、金磚枕頭以及自己站台力挺。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳今舉辦《生存法則》發片記者會，好友閻奕格送上「演藝圈生存三寶」麥克風、金磚枕頭以及自己站台力挺。（聲勢文創娛樂提供）

吳汶芳暌違4年發行首張獨立製作的專輯《生存法則》，今(12／6)舉辦發片記者會。她自立門戶當老闆後，一切親力親為，昨晚為了把記者會場地佈置成「生存體驗館」，到9點多還在釘釘子，遭到鄰居抗議，她直呼「很對不起鄰居！」當時心急的她還不慎打破了一個玻璃瓶，讓工作人員非常擔心，她自責沒有早點把事情做好，「我是凡事第一個檢討自己的人」。

吳汶芳成功募資發片，她說，這次想要做太多品項、又要找環保材質，加上時間壓力，她一個人當10個人用，每天盯著電腦趕進度，壓力大到冒痘、連續一週頭痛吃藥也沒有用，幸好順利獲得600多人支持，成功募資86萬元，再加上自己和經紀公司投資的金額，終於順利發片。

好友閻奕格今現身記者會，送上「演藝圈生存三寶」麥克風、金磚枕頭以及自己站台力挺，給吳汶芳最真實有力的支持與鼓勵。

兩人跑校園而相識，結為好友，兩人生日只差2天，但閻奕格說，吳汶芳太客氣了，不像牡羊座，吳汶芳則直言「我是社會化過的牡羊座」，很怕得罪人，所以經常主動說「不好意思」。

吳汶芳為新歌〈火金姑〉MV剪去十年長髮，今以新髮型登場，看起來更年輕俏麗，她笑說，「走在路上回頭率變高了，自己也覺得更有精神」。吳汶芳《生存現場 A Live》演唱會，12／19台北、3／26台中舉行。